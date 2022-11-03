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В ООН призвали страны работать над снятием препятствий с экспорта удобрений РФ

Генсек ООН Гутерриш призвал страны к работе над снятием препятствий с экспорта удобрений РФ
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны сконцентрировать усилия на снятии оставшихся препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия в рамках зерновой сделки. Об этом он заявил журналистам 3 ноября.

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Для этого, пояснил генсек, также необходимо полное соблюдение черноморской инициативы.

«Мир нуждается в согласованных усилиях для срочного решения кризиса на мировом рынке удобрений, а также для того, чтобы полностью задействовать российский экспортный потенциал», — сообщил Гутерриш, трансляция выступления велась на YouTube-канале ООН.

По его словам, нехватка удобрений уже отразилась на фермерах во многих странах, именно поэтому нельзя допустить, чтобы мир столкнулся с глобальным дефицитом продовольствия.

Объясняя важность зерновой сделки, Гутерриш пояснил, что за время действия соглашения с Украины было перевезено 10 млн т зерна и другого продовольствия.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла равнозначность возобновления работы продуктовой сделки и ее продления. Она напомнила, что решение о возобновлении участия было принято после получения гарантий безопасности от украинской стороны.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что вопрос продления сделки, которая была заключена 22 июля на 120 дней, будет рассмотрен в срок до 18 ноября. Решение будет приниматься в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая и российскую часть.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Помощь Киеву в подготовке оказывали британские специалисты, находящиеся в Очакове.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, 2 ноября сообщил Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке в тот же день в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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