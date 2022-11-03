Энергетик объяснил перевод блоков ЗАЭС из режима «горячего останова» в «холодный»

Специалист по атомной энергетике Александр Уваров 3 ноября объяснил «Известиям», что значит перевод двух блоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из режима «горячего останова» в «холодный останов».

«Блоки останавливают, перестают поддерживать их готовность к пуску. Это означает, что в ближайшее время их запускать не собираются. До этого их поддерживали в режиме, когда можно запустить в течение дня», — сказал он.

Уваров добавил, что перевод блоков на «холодный останов» ни на что не влияет. Однако если потребуется ремонт, сделать его будет проще.

«Одно дело горячая труба, другое — холодная. Просто физически работнику к горячей трубе сложнее подойти», — пояснил специалист.

Также в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, аварийной ситуации не допущено, радиационный фон в норме.

5 октября президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство РФ распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС». Электростанция находится под наблюдением сотрудников Международного агентства по атомной энергии с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

Российские военные взяли под контроль ЗАЭС в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

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