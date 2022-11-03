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В Бразилии автомобилист сбил 17 сторонников Болсонару

В Бразилии автомобилист сбил 17 сторонников Болсонару

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Фото: соцсети
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Автомобиль сбил 17 человек, протестовавших против поражения Жаира Болсонару на выборах президента страны. Об этом 3 ноября сообщил портал G1.

Накануне сторонники бывшего главы государства перекрыли шоссе возле города Мирасола в штате Сан-Паулу. Один из водителей вступил в перепалку с участниками акции протеста. Он заявил, что на него было совершено нападение, после чего он ускорился и врезался в толпу людей.

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В результате наезда пострадали 17 человек, в том числе две девочки в возрасте 11 и 10 лет, а также три сотрудника полиции. Жертв удалось избежать.

Водитель был арестован на месте происшествия, его подозревают в покушении на убийство. Полиции пришлось защищать его от самосуда сторонников Болсонару.

На выборах президента Бразилии, прошедших 30 октября, победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек. Действующий президент Жаир Болсонару уступил ему с разницей 1,8%.

31 октября президент России Владимир Путин направил поздравления Луле да Силве с победой на выборах. Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера.

МИД РФ тогда же заявил, что Москва рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20. В ведомстве отметили, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства».

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