Опубликованы кадры возвращения российских военных из украинского плена

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев 3 ноября опубликовал кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена.

В результате переговоров с территории Украины 3 ноября были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил России.

В Минобороны добавили, что всех освобожденных доставят в Москву, для того чтобы предоставить необходимые лечение и реабилитацию. В министерстве также подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается необходимая психологическая помощь.

В конце октября в Минобороны России сообщили, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных.

В середине октября состоялся обмен пленными с Украиной, который проходил в формате 110 на 110. В Россию вернулись 38 военных и 72 моряка с гражданских судов, находившихся в украинском плену с февраля.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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