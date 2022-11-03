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Вучич указал на молчание политиков по саботажу на «Северных потоках»

Вучич: все политики в мире знают организаторов диверсии на «Северных потоках», но молчат
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Все мировые политики знают, кто устроил саботаж на «Северных потоках» в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам. Об этом 3 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич во время поездки на военный полигон на юге страны.

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«Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде», — сказал сербский лидер, сообщил портал Blic.

Он подчеркнул, что если нечто подобное случится с «Балканским потоком», то Сербия переживет аварию. В газохранилищах Сербии уже 667 млн куб м газа, подчеркнул он.

Природный газ в Сербию поставляет только Россия.

10 октября Вучич сообщил, что Сербия усилит охрану своего участка «Турецкого потока» после предупреждения президента России Владимира Путина о вероятности совершения диверсий на газопроводе. Он отметил, что Белград запросит дополнительную информацию у российской стороны.

В начале октября президент Сербии подчеркнул, что страна смогла накопить в газохранилищах достаточное количество газа и у страны есть договоры с Россией на поставку топлива.

1 ноября стало известно, что бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом «всё сделано» сразу после того, как произошли теракты на газопроводах.

Утечка на СП и «Северном потоке – 2» (СП-2) была обнаружена 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

30 сентября президент РФ заявил, что англосаксы перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях. 31 октября он сообщил, что «Газпром» допущен к обследованию места взрывов на газопроводах.

В Москве неоднократно отмечали, что выгоду от диверсий на газопроводах в первую очередь получили США. Кроме того, именно представители американской администрации ранее заявляли о намерениях не допустить работы на СП-2.

10 октября пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил, что в 2015 году под СП обнаружили взрыватель НАТО. Взрывное устройство тогда достали Вооруженные силы Швеции. В альянсе тогда заверили, что военные якобы потеряли во время учений подводный уничтожитель мин.

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