В полицию поступил звонок о вторжении в резиденцию Трампа во Флориде

В правоохранительные органы поступил звонок о вторжении в резиденцию бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщило 3 ноября издание Daily Mail.

Отмечается, что полицейские машины, отреагировав на поступившее сообщение, были замечены у резиденции экс-лидера.

Как сообщила корреспондент телеканала WPBF25News Джосси Карбонаре, правоохранители уже уехали.

«Полиция Палм-Бич сообщила нам, что они ответили на звонок о вторжении в Мар-а-Лаго. Подразделения были припаркованы с задней стороны, но с тех пор уехали. Нам сказали, что секретная служба проводит зачистку», — написала она в своем Twitter.

По ее словам, другие подробности правоохранители пока не разглашают.

8 августа Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в имении Трампа в связи с подозрениями министерства юстиции в том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Как сообщила газета The New York Times, по состоянию на 22 августа участниками следственного мероприятия было обнаружено около 300 секретных документов.

Трамп, в свою очередь, обвинил ФБР и минюст в том, что ордер на проведение обыска был сильно отредактирован. Кроме того, по словам экс-главы Белого дома, обвинения необоснованные. Он заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом. Политик также добавил, что у ФБР не было необходимости изымать документы и он без проблем отдал бы их добровольно.