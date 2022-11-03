Реклама
Прямой эфир
Общество
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назначен замкомандующего Второго корпуса НМ ЛНР
Армия
107 военных ВС РФ возвращены с территории Украины в рамках обмена пленными
Экономика
Минфин РФ предложил пересмотреть соглашения по налогам с Турцией, ОАЭ и Малайзией
Новости компаний
Премиальные менеджеры ПСБ признаны лучшими на рынке
Политика
Врио куратора туротрасли станет замглавы Минэкономразвития Вахруков
Мир
Вучич указал на молчание политиков по саботажу на «Северных потоках»
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
Пассажирский самолет вернулся в Сочи из-за трещины на лобовом стекле
Мир
В полицию поступил звонок о вторжении в резиденцию Трампа во Флориде
Мир
В бундестаге заявили, что ФРГ может не дожить до следующей зимы без газа из РФ
Мир
Экоактивистам назначили тюремное наказание за нападение на картину Вермеера
Мир
В Бразилии автомобилист сбил 17 сторонников Болсонару

Финансовый аналитик дал рекомендации по инвестированию в золото

Финансовый аналитик Скрябин рассказал о вариантах инвестиций в золото
0
Фото: ТАСС/Рюмин Александр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансовый аналитик Дмитрий Скрябин рассказал в четверг, 3 ноября, какой вид вложений в золото принесет наибольший доход. Так, для сохранения капитала лучше всего подойдет покупка слитков, а для заработка — приобретение драгоценного металла на Мосбирже.

Золотые происки: G7 готовит удар «по экономике РФ, но не по себе»
Как эмбарго Евросовета на российский драгметалл отразится на мировом рынке

«Цена на золото в долларах во многом будет определяться дальнейшей политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Если будет сделана пауза в цикле увеличения, то это может привести к существенному росту цены металла», — сказал Скрябин в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что в золото можно инвестировать различными путями. Если цель максимально консервативная, то есть сохранить капитал, иметь реальный актив на черный день, то лучшим вариантом является покупка слитков и хранение их где-то в доступном месте.

Если же человек хочет заработать на росте цены актива, для лучше всего подойдет покупка золота на Мосбирже. Это можно сделать самостоятельно или через паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

Что касается фьючерсов на золото, это предмет спекуляции, и этим инструментом стоит пользоваться осторожно. Также Скрябин отметил, что вложения в золото в виде монет выглядят менее привлекательным вариантом инвестиций.

Накануне стало известно, что мировые центральные банки закупили в III квартале года рекордные 399,3 т золота, что на 115% больше показателей II квартала, сообщает телеканал «Звезда».

Спрос на золото был на 28% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает RT. Крупнейшими покупателями золота в этом году стали центробанки Турции, Узбекистана и Катара.

18 октября зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин на заседании Совета Федерации сообщил, что регулятор считает нецелесообразным в настоящее время накапливать золото в золотовалютных резервах.

До этого, летом текущего года, Министерство финансов предложило создать резерв драгоценных металлов и камней. Отмечалось, что инициатива направлена на обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда.

Также в конце августа стало известно, что экспорт золота из России в Китай в июле достиг $108,8 млн, что в 8,6 раза больше, чем в июне, и в 50 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022