Финансовый аналитик дал рекомендации по инвестированию в золото

Финансовый аналитик Дмитрий Скрябин рассказал в четверг, 3 ноября, какой вид вложений в золото принесет наибольший доход. Так, для сохранения капитала лучше всего подойдет покупка слитков, а для заработка — приобретение драгоценного металла на Мосбирже.

«Цена на золото в долларах во многом будет определяться дальнейшей политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Если будет сделана пауза в цикле увеличения, то это может привести к существенному росту цены металла», — сказал Скрябин в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что в золото можно инвестировать различными путями. Если цель максимально консервативная, то есть сохранить капитал, иметь реальный актив на черный день, то лучшим вариантом является покупка слитков и хранение их где-то в доступном месте.

Если же человек хочет заработать на росте цены актива, для лучше всего подойдет покупка золота на Мосбирже. Это можно сделать самостоятельно или через паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

Что касается фьючерсов на золото, это предмет спекуляции, и этим инструментом стоит пользоваться осторожно. Также Скрябин отметил, что вложения в золото в виде монет выглядят менее привлекательным вариантом инвестиций.

Накануне стало известно, что мировые центральные банки закупили в III квартале года рекордные 399,3 т золота, что на 115% больше показателей II квартала, сообщает телеканал «Звезда».

Спрос на золото был на 28% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает RT. Крупнейшими покупателями золота в этом году стали центробанки Турции, Узбекистана и Катара.

18 октября зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин на заседании Совета Федерации сообщил, что регулятор считает нецелесообразным в настоящее время накапливать золото в золотовалютных резервах.

До этого, летом текущего года, Министерство финансов предложило создать резерв драгоценных металлов и камней. Отмечалось, что инициатива направлена на обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда.

Также в конце августа стало известно, что экспорт золота из России в Китай в июле достиг $108,8 млн, что в 8,6 раза больше, чем в июне, и в 50 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.