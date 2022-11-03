Штормовое предупреждение объявили в Магадане

Спасательные службы Магадана распространили экстренное предупреждение о ветре с метелью. Оно объявлено на 4 ноября. В этот день в столице региона, а также местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер до 20 м/с с метелью.

В пресс-службе ПСЦ региона ИА MagadanMedia рассказали, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах.

Ранее, 3 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Известиями» рассказал, что на какую-то солнечную и теплую погоду рассчитывать 4 ноября в Москве не стоит. Погода будет довольно облачная. При этом в праздничный день местами еще не исключен в отдельных районах города и области слабый снег.