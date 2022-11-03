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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назначен замкомандующего Второго корпуса НМ ЛНР
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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назначен замкомандующего Второго корпуса НМ ЛНР

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назначен замкомандующего Второго корпуса Народной милиции ЛНР
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Экс-секретарь совета экономической и общественной безопасности Чечни, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назначен заместителем командующего Второго армейского корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил 3 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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По его словам, освобождение Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни было связано с его «заслуженным продвижением по службе».

«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича [Алаудинова] оставаться в зоне боевых действий до победного конца, считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий Второго армейского корпуса НМ ЛНР» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также указал, что Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора.

Глава Чечни добавил, что Алаудинов, будучи генерал-майором полиции в отставке, с самого начала российской спецоперации оставался на линии соприкосновения и командовал спецназом «Ахмат».

«За всё время его командования бойцы не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперед, нанося потери противнику», — подчеркнул Кадыров.

31 октября корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала, что бойцы спецназа «Ахмат» пресекают попытки украинских войск высадиться на побережье Днепра, чтобы напасть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а также предотвращают жертвы среди мирного населения Энергодара.

16 октября Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта теряют до 500 человек в день. Он также отметил, что украинская сторона массово бросает тела своих погибших военнослужащих, по которым можно судить о количестве погибших.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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