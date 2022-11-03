Академия музыки имени Гнесиных запустит свой музыкальный лейбл

Российская академия музыки имени Гнесиных (РАМ) намерена запустить свой собственный музыкальный лейбл в поддержку молодых талантов. Как сообщается 3 ноября на сайте академии, проект в первую очередь будет сосредоточен на студентах РАМ и поделен по направлениям, которыми они занимаются: академическая, народная и эстрадно-джазовая музыка.

«В ноябре 2022 года Российская академия музыки имени Гнесиных откроет свой лейбл «Дом Гнесиных» в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», — говорится в заявлении.

Основателем лейбла выступает завкафедрой менеджмента музыкального искусства РАМ имени Гнесиных Дарья Родионова. По ее замыслу, проект должен позволить собрать воедино наследие творчества гнесинских музыкантов с помощью молодых музыкальных менеджеров, прошедших стажировку на базе лейбла.

«Мы обязательно будем работать со студентами, начинающими свой профессиональный путь в мире музыки. Этим ребятам будут помогать студенты-менеджеры, для которых работа на лейбле станет частью практики», — объяснила Родионова.

В январе 2023 года у лейбла появится возможность обеспечить продакшн для нужд музыкантов, включая съемки видеоклипов и сниппетов. Сначала работа сосредоточится именно на сборе каталога.

5 июля сообщалось, что Министерство культуры вместе с Союзом композиторов России и ведущими музыкальными институциями подготовило проект профессионального стандарта композиторов. Как рассказали «Известиям», в рабочую группу вошли композиторы, чиновники из Министерства культуры и руководители нескольких филармоний, Московской консерватории и РАМ имени Гнесиных, плюс представители Министерства труда и социальной защиты.

До этого, 20 июня, президент РФ Владимир Путин поручил правительству учредить стипендию имени Елены Гнесиной — педагога, внесшего значительный вклад в создание российской системы музыкального образования. Начиная с 2023 года следует ввести 11 таких персональных стипендий для студентов, обучающихся по программам высшего образования и направлений подготовки «Музыкальное искусство», и определить порядок их назначения.

Также президент поручил создать комитет по подготовке к проведению в 2024 году празднования 150-летия со дня рождения Гнесиной.