Минфин РФ предложил пересмотреть соглашения по налогам с Турцией, ОАЭ и Малайзией

Российские власти могут пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Турцией и Малайзией. Об этом сообщило издание «Ведомости» 3 ноября, ссылаясь на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Сазанов уточнил, что в части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами готовятся предложения для отправки на рассмотрение в правительство.

«Предложение министерства финансов оцениваю максимально положительно, так как данная инициатива нацелена на экономический рост с использованием международных инвестиций», — рассказал «Известиям» член генерального совета «Деловой России», председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев.

Он отметил, что в настоящее время в связи с резким изменением геополитической обстановки в мире активизировалось развитие деловых и экономических отношений со странами Востока и Азии, в том числе с Турцией, ОЭА и Малайзией.

«Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений, имея собственные офисы в Турции и ОАЭ, фиксирует кратное увеличение интереса и количества запросов бизнеса по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией», — подчеркнул он.

Черешнев уточнил, что действующие налоговые соглашения с этими странами заключались давно и требуют актуализации.

«Их пересмотр предполагает возможность получения новых льгот резидентами юрисдикций и тем самым позволит понизить стоимость привлечения прямых инвестиций. Как итог — инициатива Минфина позволит дополнительно помочь переходу российской экономики к инвестиционно ориентированной модели роста», — объяснил он.

Ранее, в конце июня, Сазанов рассказал, что Россия не планирует аннулировать СИДН со Швейцарией. При этом 16 сентября стало известно, что Швейцария временно приостановила обмен налоговой информацией с РФ.