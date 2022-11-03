Реклама
Прямой эфир
Общество
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов назначен замкомандующего Второго корпуса НМ ЛНР
Армия
107 военных ВС РФ возвращены с территории Украины в рамках обмена пленными
Экономика
Минфин РФ предложил пересмотреть соглашения по налогам с Турцией, ОАЭ и Малайзией
Новости компаний
Премиальные менеджеры ПСБ признаны лучшими на рынке
Политика
Врио куратора туротрасли станет замглавы Минэкономразвития Вахруков
Мир
Вучич указал на молчание политиков по саботажу на «Северных потоках»
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
Пассажирский самолет вернулся в Сочи из-за трещины на лобовом стекле
Мир
В полицию поступил звонок о вторжении в резиденцию Трампа во Флориде
Мир
В бундестаге заявили, что ФРГ может не дожить до следующей зимы без газа из РФ
Мир
Экоактивистам назначили тюремное наказание за нападение на картину Вермеера
Мир
В Бразилии автомобилист сбил 17 сторонников Болсонару

Минфин РФ предложил пересмотреть соглашения по налогам с Турцией, ОАЭ и Малайзией

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Chong Voon Chung
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти могут пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Турцией и Малайзией. Об этом сообщило издание «Ведомости» 3 ноября, ссылаясь на замминистра финансов Алексея Сазанова.

СИДНом сидят: РФ и Швейцария приостановили пересмотр налогового соглашения
На ком скажется потенциальная денонсация договора

Сазанов уточнил, что в части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами готовятся предложения для отправки на рассмотрение в правительство.

«Предложение министерства финансов оцениваю максимально положительно, так как данная инициатива нацелена на экономический рост с использованием международных инвестиций», — рассказал «Известиям» член генерального совета «Деловой России», председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев.

Он отметил, что в настоящее время в связи с резким изменением геополитической обстановки в мире активизировалось развитие деловых и экономических отношений со странами Востока и Азии, в том числе с Турцией, ОЭА и Малайзией.

«Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений, имея собственные офисы в Турции и ОАЭ, фиксирует кратное увеличение интереса и количества запросов бизнеса по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией», — подчеркнул он.

Черешнев уточнил, что действующие налоговые соглашения с этими странами заключались давно и требуют актуализации.

«Их пересмотр предполагает возможность получения новых льгот резидентами юрисдикций и тем самым позволит понизить стоимость привлечения прямых инвестиций. Как итог — инициатива Минфина позволит дополнительно помочь переходу российской экономики к инвестиционно ориентированной модели роста», — объяснил он.

Ранее, в конце июня, Сазанов рассказал, что Россия не планирует аннулировать СИДН со Швейцарией. При этом 16 сентября стало известно, что Швейцария временно приостановила обмен налоговой информацией с РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022