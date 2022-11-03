Школьный стадион построят в одном из сел ЕАО

В ЕАО в селе Кукелево Ленинского района появится новый школьный стадион. Его строят в рамках мероприятий, направленных на поддержку социально-значимых отраслей, которые реализуются при поддержке республиканского правительства.

По этой же программе ремонтируют спортивный зал в селе Лвзарево, а в селе Калинино завершают работы по благоустройству дворовой территории детского сада.

Кроме того, напоминает ИА EAOMedia, на территории автономии реализуется программа «1000 дворов». Она была инициирована полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. На программу из федрального бюджеты выделено 7 млрд рублей.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что в ЕАО в расходы на капитальный ремонт домов включат расходы на благоустройство дворов. Это будет сделано по требованию губернатора Ростислава Гольдштейна. Также станет обязательным страхование подрядчиком своей деятельности. Это необходимо для того, чтобы компенсировать собственникам квартир незапланированные потери.