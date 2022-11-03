«Известия» показали кадры с места поисков дельфинов в Севастополе

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов показал кадры с Севастополя, где спасатели и волонтеры ищут дельфинов, которых выбросил в Черное море владелец одного из городских дельфинариев.

Аксенов попытался пообщаться с сотрудниками того самого дельфинария, однако никто не захотел идти на контакт с журналистами. «Один из сотрудников дельфинария, проходя через эти ворота с ведром свежей рыбы, сказал, чтобы мы к забору не приближались — это частная собственность. И тут же добавил, что все комментарии он уже дал с утра сотрудникам правоохранительных органов», — рассказал корреспондент.

Один из рыбаков, с которым побеседовал журналист, отметил, что в такую погоду, как наблюдается сейчас, дельфины редко приходят к берегу.

«Уходит на глубину. Тут у него (дельфина. — Ред.) риск удариться о камни. По теплу часто подходит к берегу, по такому холоду — нет. Он больше там находится. Очень осторожное животное. Взрослые особи к людям стараются не подходить», — рассказал он.

О том, что в море в Севастополе были выпущены четыре дельфина, стало известно ранее в четверг. По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Известно, что о преступлении полиции рассказал очевидец, который вечером 2 ноября увидел, как на пляже в районе Парка Победы неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Прибывшие по вызову сотрудники полиции предварительно установили, что директор одного из дельфинариев выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

По словам экспертов, если дельфинов не найти, то они погибнут в открытом море, так как больше 10 лет жили в других условиях. Однако, скорее всего, это обстоятельство не даст им уплыть далеко от берега.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что специалистам в ходе поисков у берега удалось обнаружить одного дельфина, но специалистам пока не удалось к нему приблизиться и проверить, был ли он среди выпущенных в море накануне.