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Пушилин заявил о проведении обмена пленными с Украиной по формуле «107 на 107»

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Между Россией и и Украиной в четверг, 3 ноября, состоится обмен пленными по формуле 107 на 107. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. <…> Из общего количества освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик. Скоро они смогут обнять своих близких», — написал он в Telegra-канале.

По словам Пушилина, Москва отдает Киеву столько же пленных, в основном военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Ранее, 29 октября, врио главы ДНР также рассказал об обмене с украинской стороной пленными по формуле «50 на 50».

В свою очередь в Минобороны РФ рассказали, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Военнослужащих самолетами ВКС России доставили в Москву для лечения и реабилитации.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 26 октября сообщил еще об одном состоявшемся обмене пленными. По его словам, Киев вернул 10 военнослужащих и тело участвовавшего в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины гражданина США Джошуа Алана Джонса.

17 октября состоялся обмен пленными с Украиной, который проходил в формате 110 на 110. В Россию вернулись 38 военных и 72 моряка с гражданских судов, находившихся в украинском плену с февраля.

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий рассказал, что руководство украинской колонии для военнопленных «Запад-1» издевалось над пленными, если те пытались жаловаться на условия содержания инспекциям из ООН и Международного комитета Красного Креста.

Пушилин 21 октября встретил вернувшихся из плена бойцов из Донбасса и назвал их героями.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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