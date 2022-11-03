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Водителя смявшего такси в Москве грузовика заключили под стражу

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Таганского районного суда
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Гражданину Белоруссии Вячеславу Пивовару, который был за рулем грузовика в смертельном ДТП с машиной такси в Москве, назначен арест на срок один месяц 30 суток. Такое решение вынес Таганский районный суд столицы 3 ноября.

Таким образом, мужчина пробудет под стражей до 2 января 2023 года.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Пивовара В. И. меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», — говорится в сообщении суда.

В ходе заседания обвиняемый расплакался и заявил, что раскаивается перед родственниками жертв аварии. Против ареста он не возражал.

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Как установил суд, водитель грузовика был ранее судим по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Однако вынесенный судом срок лишения свободы заменили на принудительное лечение от психического расстройства.

По словам адвоката обвиняемого, по профессии Пивовар сварщик. Находясь за рулем он уснул, потому что, по словам мужчины, трое суток не спал.

ДТП произошло 2 ноября в центре Москвы на улице 1905 года. Грузовик, за рулем которого был гражданин Белоруссии, врезался в такси и смял его об автобус. Погибли два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка. Они скончались на месте от полученных травм.

С места аварии водитель скрылся. Позднее его задержала полиция. В распоряжении «Известий» оказались кадры его задержания.

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