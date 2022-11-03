Супруга Зеленского прокомментировала план Маска по Украине

Жена президента Украины Елена Зеленская выразила надежду, что предложенный американским предпринимателем Илоном Маском план по урегулированию конфликта на Украине был случайной ошибкой.

«Конечно, вы знаете, что он (Маск. — Ред.) поддерживал Украину с самого первого дня, украинцы им очень восхищались. Поэтому мы так остро восприняли этот твит (по урегулированию ситуации на Украине. — Ред.). Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка», — заявила она в интервью британской газете The Guardian.

Супруга президента Украины также отметила, что Киев благодарен Маску за предоставление спутниковой сети Starlink. По ее словам, сеть «всё еще работает».

3 октября Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

6 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает план Маска урегулирования конфликта на Украине как часть общественной дискуссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. При этом Песков подчеркнул, что достижение мира без выполнения условий российской стороны не будет возможным.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на предложение Маска по урегулированию украинского кризиса, нецензурно высказавшись про американского миллиардера за его идеи. На твит Маска отреагировал и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он предложил «подвергнуть Россию демилитаризации и обязательной денуклеаризации».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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