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Супруга Зеленского прокомментировала план Маска по Украине

Супруга Зеленского понадеялась, что план Маска по Украине был «случайной ошибкой»
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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Жена президента Украины Елена Зеленская выразила надежду, что предложенный американским предпринимателем Илоном Маском план по урегулированию конфликта на Украине был случайной ошибкой.

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«Конечно, вы знаете, что он (Маск. — Ред.) поддерживал Украину с самого первого дня, украинцы им очень восхищались. Поэтому мы так остро восприняли этот твит (по урегулированию ситуации на Украине. — Ред.). Давайте будем честными, даже умнейший человек не может говорить самые умные вещи 24 часа в сутки. Случаются ошибки. И мы надеемся, что это была случайная ошибка», — заявила она в интервью британской газете The Guardian.

Супруга президента Украины также отметила, что Киев благодарен Маску за предоставление спутниковой сети Starlink. По ее словам, сеть «всё еще работает».

3 октября Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

6 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает план Маска урегулирования конфликта на Украине как часть общественной дискуссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что в отличие от многих профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. При этом Песков подчеркнул, что достижение мира без выполнения условий российской стороны не будет возможным.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на предложение Маска по урегулированию украинского кризиса, нецензурно высказавшись про американского миллиардера за его идеи. На твит Маска отреагировал и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он предложил «подвергнуть Россию демилитаризации и обязательной денуклеаризации».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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