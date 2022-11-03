Детсады закрыли из-за сильного ветра в двух селах Хабаровского края

В двух селах Хабаровского края, Аяне и Нелькане, не работают детские сады. Детей было рекомендовано оставить дома с родителями из-за погодных условий.

В домах в основном печное отопление, поэтому семьи находятся в комфорте. Однако из-за сильного ветра произошли обрывы электропроводов.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на замглавы регионального правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, сейчас снег прекратился, порывы ветра стихли до 12 м/с. Последствия обрывов на линии электропередачи ликвидируют бригады МУП «Коммунальник».

Ранее Дальневосточное УГМС предупреждало, что в связи с прохождением западного циклона в эти дни в северных районах Хабаровского края ожидается неустойчивая погода: сильные осадки в виде мокрого снега, усиления ветра до 29 м/с, отложения мокрого снега. Наиболее неблагоприятной обстановка будет на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов.