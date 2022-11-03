Путин оценил отношения России и Туркменистана с приходом нового президента

Президент России Владимир Путин заявил, что динамика отношений России и Туркмении не снижается с приходом к власти нового главы государства Сердара Бердымухамедова.

«Хочу отметить, что вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента <...> межгосударственные связи развиваются очень активно», — заявил Путин на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Путин также отметил, что с новым президентом у него сложились хорошие отношения.

В сентябре Путин, встречаясь с Сердаром Бердымухамедовым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что стратегическое партнерство России и Туркмении реализуется не только на бумагах, но и в жизни.

В июне Путин и Сердар Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Российский лидер также поддержал инициативу создания российско-туркменистанского университета, предложенную его коллегой, так как уровень востребованности среди туркменской молодежи российского образования остается «стабильно высоким».

Сердар Бердымухамедов стал президентом Туркменистана в марте 2022 года. Он единственный сын экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова.