Читатели турецкого издания Aykırı восхитились видео с Путиным и солдатом

Читатели турецкого издания Aykırı восхитились видео, на котором солдат Президентского полка приветствует российского лидера Владимира Путина в Кремле.

На кадрах видно, как солдат при появлении главы государства принимает строгую позу, приветствует президента, провожая его взглядом.

Читатели оставили свои комментарии под соответствующей публикацией в Twitter издания.

По их мнению, действия солдата демонстрируют его уважительное отношение к Путину.

«Армейская служба олицетворяет дисциплину страны. <…> Так что это не просто шоу», —написал читатель с ником batuhanavcx.

Комментаторы также согласились, что молодой человек в военной форме выглядит благородно.

«Солдат отдал честь очень эстетично и организованно», — заявил em89970181.

Как передает издание Akit, видеозапись побила рекорд, набрав почти 30 млн просмотров.

Ролик был снят во время официального визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию в 2019 году.

Президентский полк — российская военная часть, сформированная весной 1936 года как полк специального назначения.