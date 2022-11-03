Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне про переход на двухгодичный срок прохождения службы

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне про переход на двухгодичный срок прохождения службы

2022-11-03 16:11:34

2022-11-03 16:11:34

2022-11-03 16:11:34

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