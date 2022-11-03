ВС России разбили в ЛНР две роты иностранных наемников

ВС России разбили в Луганской Народной Республике (ЛНР) две роты иностранных наемников. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались наступать в направлении населенного пункта Новоселовское двумя ротами иностранных наемников. Все попытки атаки были отражены.

«В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Кроме того, было уничтожено три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля Humvee.

Ранее в этот день помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что группа ВСУ попыталась прорваться в сторону города Кременная в ЛНР и была разбита.

Днем ранее ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных при неудачной попытке атаки ВСУ на купянском направлении. Также украинские военные попытались атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червопоповка в ЛНР. Эти попытки были пресечены силами ВС РФ: около 250 военных ВСУ были ликвидированы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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