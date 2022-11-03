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Минобороны: ВС России отбили атаки на Купянском направлении, уничтожив более 130 боевиков

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Российские военные отбили атаки на купянском направлении, уничтожив более 130 украинских боевиков. Об этом 3 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимались попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики», — заявил он.

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Атаки, по словам Конашенкова, удалось отразить. Свыше 130 боевиков ликвидировано, уничтожены три танка, две боевые машины и два бронеавтомобиля «Хамви».

Также на краснолиманском направлении украинские военные пытались наступать тремя усиленными батальонами в направлении деревень Макеевка, Площанка и Червонопоповка в Луганской Народной Республике.

Конашенков отметил, что российские военные отбросили противника на исходные позиции.

Накануне ВСУ потеряли до 150 военных при неудачной попытке атаки на купянском направлении.

30 октября на купянском направлении в Харьковской области украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск. Все наступления были отбиты, уничтожено до 250 боевиков и наемников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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