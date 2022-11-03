Командующий Балтфлотом передал медаль родственникам погибшего героя-танкиста

Командующий Балтийским флотом Виктор Лиина вручил в четверг, 3 ноября, медаль «Золотая Звезда» родственникам старшего лейтенанта Валерия Паламарчука в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде.

Паламарчук, получивший звание Героя России посмертно, командовал в марте 2022 года танковым взводом на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Тогда он принял командование после гибели командовавшего ею старшего лейтенанта, сообщает телеканал «Звезда».

Паламарчук умело и уверенно руководил ротой и неоднократно участвовал в наступательных операциях. 9 августа враг предпринял наступление превосходящими силами в селе Граково Харьковской области. Экипаж Паламарчука уничтожил БМП, три танка противника и до 30 украинских боевиков. Противник отступил.

К 12 часам противник перегруппировался и бросился в новую атаку. Паламарчук вылез из танка, чтобы приступить к корректировке огня подчиненных ему подразделений. В этот момент рядом взорвался украинский снаряд. Паламарчук был ранен в грудь. Медикам не удалось спасти старшего лейтенанта, он скончался в госпитале.

Ранее, 31 октября, командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды и первые офицерские звания военным медикам и инженерам, проявившим мужество и героизм на специальной военной операции (СВО).

Медалями «За спасение погибавших» награждены военные медики ЦВО за круглосуточное оказание помощи военнослужащим и мирным жителям, получившим ранения в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

В указе отмечается, что к таким наградам относится орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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