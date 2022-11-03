Снос исторического дома опровергли власти Казани

В Казани не будут сносить дом, признанный объектом культурного наследия. Об этом заявили в городской администрации. Речь идет о здании, расположенном возле исполнительного комитета на Кремлевской улице.

В пресс-службе мэрии Inkazan.ru пояснили, что в планах — сохранить все возможные элементы сооружения, поскольку этот дом является объектом культурного наследия регионального значения, а значит, имеет охранный статус.

Представители мэрии сказали, что знают о работе экскаватора на объекте, но уверены, что он не демонтирует дом, а собирает строительный мусор.

Агентство напоминает, что на реконструкцию бывшего дома поэта Каменева было выделено более 803 млн рублей. Работы должны завершить до 20 ноября этого года.

Тем временем признавать объектом культурного наследия отказались знаменитый в Казани «перевернутый» дом в СНТ «Пролетарий».

В республиканском комитете по охране объектов культурного наследия ИА «Татар-информ» объяснили, что этот дом не обладает необходимыми признаками. На днях специальная комиссия завершила исследование дома и не выявила критериев историко-культурной ценности, которые позволили бы рекомендовать этот дом к включению в перечень ОКН. Объект также исключат из списка памятников истории и культуры.

«Перевернутый дом» планировалось снести для строительства Горьковского шоссе. В 2021 году власти Казани пообещали сохранить его и выкупили в муниципальную собственность. Пока нет информации, изменились ли планы по сохранению необычного строения.