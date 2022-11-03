Два блока Запорожской АЭС переведены в режим «холодный останов»

Два блока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в связи с прекратившимся внешним энергоснабжением переводятся из режима горячего останова на холодный останов. Об этом сообщили 3 ноября представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«После отключения внешнего питания два реактора, которые находились в режиме горячего останова... переводятся в режим холодного останова. Четыре других реактора уже находились в режиме холодного останова», — заявили в МАГАТЭ.

Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области, Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС полностью отключили от украинской энергосистемы, аварийной ситуации не допущено. Он отметил, что радиационный фон в норме.

В этот же день два энергоблока АЭС перевели в режим горячего останова, что позволило восстановить теплоснабжение в городе Энергодар. После этого украинская сторона обесточила две линии станции, и ЗАЭС перешла на питание дизель-генераторами.