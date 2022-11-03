В КНДР посчитали продление совместных учения США и Южной Кореи ошибкой

Власти КНДР назвали решение США и Южной Кореи пролонгировать совместные учения ВВС Vigilant Storm «крайне опасным» выбором и «огромной ошибкой». Об этом 3 ноября сообщает ЦТАК.

«Это очень опасный и неправильный выбор. Безответственные решения США и Южной Кореи выводят нынешнюю ситуацию, вызванную провокационными действиями их союзных военных сил, из-под контроля. США и Южная Корея осознают, что они совершили огромную непоправимую ошибку», — приводит агентство слова секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместителя председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхона.

Отмечается, что совместные учения ВВС США и Южной Кореи Vigilant Storm должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября, однако на фоне многочисленных запусков ракет со стороны КНДР союзники приняли решение продлить учения.

Ранее 3 ноября появилась информация о том, что ВС КНДР запустили вторую и третью, предположительно, баллистические ракеты. О том, что КНДР выпустила баллистическую ракету, ранее заявили в минобороны Японии.

2 ноября Северная Корея запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и не менее 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря, и одна из них пролетела за Северную ограничительную линию. Как заявили в Сеуле, это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности.

Ранее, 1 ноября, КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm начались 31 октября.