Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять морской порт в Херсоне. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили экстренные службы журналистам.

«С 14:55 до 15:05 подразделениями ПВО над судоремонтным заводом сбито четыре ракеты, предположительно «Ольха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты летели в сторону морского порта, откуда осуществляется эвакуация мирного населения.

Днем ранее ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 были сбиты системами ПВО, шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

29 октября ВСУ нанесли ракетный удар в районе речного порта Херсона. Три ракеты HIMARS сбила система ПВО. За день до этого украинские войска попытались обстрелять Антоновский мост ракетами HIMARS, все они сбиты системой противовоздушной обороны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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