Названо влияние повышения ставки ФРС США на курс доллара

При прочих равных условиях повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) ведет к укреплению доллара США. Об этом сообщил «Известиям» 3 ноября аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Одна из причин — рост доходностей по казначейским облигациям, который вызывает рост спроса на американскую валюту среди инвесторов и, как следствие, ее удорожание», — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что на российскую валюту дифференциал ставок никак не влияет ввиду затрудненности передвижения капитала.

Накануне ФРС США повысила базовую ставку на 75 пунктов, до 3,75–4% годовых, ради сдерживания роста инфляции. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что уровень увеличения процентной ставки оказался выше ожидаемого из-за позитивных данных в отчете по рынку труда и сведений об индексе потребительских цен. В то же время он не исключил, что темпы повышения ставки могут быть замедлены после декабря.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая 7 октября рассказала «Известиям», что для экономики США основной риск связан с рекордными темпами увеличения процентных ставок.