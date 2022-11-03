Банк Англии произвел крупнейшее за 33 года повышение ключевой ставки

Банк Англии повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 3%. Об этом он сообщил 3 ноября на своем сайте.

Решение было принято комитетом по кредитно-денежной политике семью голосами против двух. Другие члены комитета голосовали за повышение на 50 и 25 базисных пунктов соответственно.

Это повышение стало самым значительным с 1989 года. Размер ставки достиг самого высокого значения с ноября 2008 года.

Регулятор отметил, что ожидает сокращения ВВП на 0,75% по итогам второго полугодия 2022 года. Также Банк Англии отметил, что инфляция в сентябре составила 10,1%, а в IV квартале поднимется до 11%.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых ради сдерживания роста инфляции. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, уровень повышения процентной ставки оказался выше ожидаемого из-за позитивных данных в отчете по рынку труда и сведений об индексе потребительских цен.

Ранее, 27 октября, Европейский центробанк (ЕЦБ) во второй раз подряд поднял ставки на 75 базисных пунктов. Базовая кредитная ставка увеличилась до 2% — максимального уровня c начала марта 2009 года. Ставка по депозитам достигла 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 2,25%. Отмечалось, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок для обеспечения своевременного возвращения инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%.

19 октября в Бюро национальной статистики Великобритании рассказали, что по итогам сентября годовая инфляция в стране ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее. Наибольший вклад в рост инфляции внес рост цен на продукты питания. Некоторые эксперты назвали это самым заметным скачком цен с 1980 года.

Великобритания и ряд других европейских стран столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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