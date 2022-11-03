Фото дня: пеликаны летят на зимовку в Африку

Каждый год через Израиль перелетает от 75 тыс. до 100 тыс. пеликанов. Они летят из Южной Европы на зимовку в африканский Судан. Раньше все три месяца своей миграции птицы питались в рыбных хозяйствах Израиля. Сейчас в стране создан проект, финансируемый Управлением природы и парков, который направлен на предотвращение кормления пеликанов из коммерческих бассейнов для разведения рыбы. На фото большие белые пеликаны кормятся в водохранилище в Мишмар-ха-Шарон