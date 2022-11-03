В Турции объяснили возобновление Россией участия в зерновой сделке

Россия получила от Украины гарантии безопасности для зернового коридора, добилась желаемого результата, после чего возобновила участие в зерновой сделке. Об этом 3 ноября заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT.

«Мы считаем, что Россия получила то, что требовала», — сказал он.

По словам Калына, Анкара сыграла большую роль в возвращении Москвы к участию в соглашении. В работе участвовал глава МИД Турции и министр обороны, отметил он.

«За последние три-четыре дня мы приложили большие дипломатические усилия», — отметил представитель Эрдогана.

Были проведены переговоры с Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с турецким лидером в среду подтвердил свою приверженность зерновой сделке, подчеркнул Калын.

3 ноября российская делегация возобновила работу в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле и вновь присоединилась к инспекциям судов, следующих в порты Украины и в обратном направлении.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. По его словам, Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о пакетном характере соглашения Он отметил, что результатов по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет, при том что выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.