В Симферополе состоялось прощание с журналисткой Светланой Бабаевой

В Симферополе 3 ноября состоялось прощание с руководителем крымского подразделения «Россия сегодня» Светланой Бабаевой.

Церемония прошла в Доме профсоюзов в центре города, где находится региональный офис медиагруппы и пресс-центр. На ней присутствовали родственники и коллеги журналистки, коллектив МИА «Россия сегодня» в Крыму, сотрудники радио Sputnik, журналисты Крыма, а также члены правительства и парламента республики.

«Для республики это, безусловно, очень большая потеря. Света — светлый человек, очень профессиональный, сильный, умный, интересный. Все говорят, что с ней интересно спорить. Да, спорили порой так, иногда достаточно ярко, но после этого всегда обнимались и относились друг к другу с уважением. Ее будет очень не хватать», — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на церемонии прощания.

Похороны Светланы Бабаевой состоятся в Москве на Троекуровском кладбище на следующей неделе.

Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая в Крыму 28 октября. Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов, где журналистка занималась военно-спортивной стрельбой.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев отметил высокий профессионализм Бабаевой и яркую журналистскую карьеру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, выразила соболезнования в связи с гибелью журналистки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гибель Бабаевой невосполнимой потерей для журналистского сообщества. Он отметил, что Бабаева работала в президентском пуле в самом первом составе.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2004 по 2006 год возглавляла представительство «РИА Новости» в Лондоне.

Затем уже в Москве была заместителем главного редактора в «Московских новостях», после заняла пост шеф-редактора журнала «Профиль». В 2008–2012 годах была шеф-редактором корпункта «РИА Новости» в США.

Затем на протяжении года была заместителем руководителя объединенной редакции «Московские новости», а в 2013-м стала главным редактором интернет-портала «Газета.ру» и проработала на этом посту еще три года. В конце 2016 года сначала стала советником МИА «Россия сегодня», руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе она стала с 2019 года.