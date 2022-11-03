Индонезия представила прототип собственного дрона-камикадзе

Индонезийская компания PT Pindad представила дистанционно управляемый дрон-камикадзе под названием Minibe. Об этом сообщает в четверг, 3 ноября, портал Detik.com.

Презентация состоялась на оборонной выставке Indo Defense-2022 в Джакарте.

«Пока это всего лишь прототип, поэтому, когда он достигнет пользовательского уровня, мы выпустим обновленную версию», — заявил старший специалист отдела разработки продуктов PT Pindad Пиндад Сарасвати.

Сарасвати добавил, что при разработке дрона в компании получили хорошие отзывы от национальной армии Индонезии.

Сообщается, что Minibe имеет дальность полета до 25 км и время полета до 15 минут. При этом беспилотник способен развивать скорость до 250 км/час.



Портал отмечает, что в последнее время крупнейшие предприятия индонезийской военной промышленности были заняты разработкой вооруженных беспилотников. Такие дроны могут быть использованы в целях разведки, а также для патрулирования границ и боевых действий «воздух — земля».

2 сентября стало известно, что в Иране создали беспилотник Arash 2 для нанесения ударов по Хайфе и Тель-Авиву в Израиле. Сообщалось, что это уникальный дрон, созданный специально для этой цели и ожидающий команды начать операцию. Беспилотник уже поступил на вооружение Сухопутных сил Ирана и примет участие в будущих учениях, он обладает особыми характеристиками и может восстанавливаться несколько раз, пока не поразит цель.