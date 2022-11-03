Шольц призвал балканские страны преодолеть региональные конфликты на пути в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, 3 ноября, призвал балканские страны преодолеть региональные конфликты на пути в Евросоюз (ЕС). Фрагмент выступления опубликован на YouTube-канале AFP Deutschland.

«Сейчас самое время преодолеть региональные конфликты, которые длились слишком долго: они разделяли вас и тормозили ваше движение по европейскому пути», — сказал он.

В частности, Шольц заявил о необходимости нормализации отношений между Белградом и самопровозглашенной Республикой Косово и Метохия. Кроме того, Шольц обратил внимание на проблемы преступности, коррупции и нелегальной миграции.

Также он подчеркнул, что в свете российской операции на Украине нужно «сохранять свободу и безопасность» Европы.

3 ноября вместе с коллегами из ЕС Шольц проводит встречу с лидерами Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.

1 ноября газета Die Welt сообщила, что власти ФРГ призывают президента Сербии Александра Вучича сделать окончательный выбор между перспективой вступления страны в Евросоюз и поддержкой партнерских взаимоотношений с Россией.

Ранее, 28 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Сербии в реформах на пути к вступлению в ЕС, но призвала придерживаться и внешней политики Брюсселя. Фон дер Ляйен подчеркнула, что страны ЕС разделяют общие ценности и следуют одним путем при принятии геополитических решений.

8 октября президент Вучич заявил, что страны Запада предложили Белграду ускорить процесс вступления страны в Евросоюз, а взамен не мешать членству Косово в ООН. На той же неделе представители Германии и Франции вручили сербским властям проект документа, который предполагал членство Косово в международных организациях, однако Вучич отклонил предложение.

В сентябре Вучич сообщил, что граждане Сербии готовы проголосовать против вступления в Евросоюз из-за разных подходов объединения к проблемам Косово и Украины.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.