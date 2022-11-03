Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС может начать поставлять электроэнергию на Украину вместо ее импорта
Мир
Индонезия представила прототип собственного дрона-камикадзе
Мир
В Турции объяснили возобновление Россией участия в зерновой сделке
Армия
ВС РФ уничтожили 130 наемников и военных ВСУ на купянском направлении
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
В Симферополе состоялось прощание с журналисткой Светланой Бабаевой
Культура
Гонкуровскую премию – 2022 получила писательница Жиро за роман «Жить быстро»
Политика
В Госдуме предрекли попытки Шольца наладить диалог с Россией
Мир
Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году
Мир
В Польше начали расследование из-за появления таблички в память о красноармейцах
Интернет
ЦБ РФ опроверг взлом своих информационных систем
Мир
Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев

Врач назвала допустимое для гипертоников количество чашек кофе

Терапевт Каневская: две-три чашки кофе в день не повредят гипертоникам
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Onur Dogman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кофе можно пить как гипотоникам, так и гипертоникам, но в умеренных количествах. Об этом 2 ноября заявила заведующая поликлиникой калининградской горбольницы № 4, терапевт Ксения Каневская.

Греют тушу: что лучше пить с наступлением холодов
Врачи рассказали о полезных свойствах чая и кофе

«Две, может, три чашки в день не навредят», — указала она в разговоре с «Клопс».

Вместе с тем она отметила, что многие пьют кофе со сливками и сиропами.

«Дополнительные жиры и сахара оказывают негативное влияние на организм», — отметила Каневская.

Врач добавила, что напиток опасен для людей с заболеваниями ЖКТ. В частности, у пациентов с хроническим панкреатитом может начаться обострение после чашки кофе.

В октябре диетолог Елена Соломатина также назвала допустимую ежедневно дозу кофе. По ее мнению, без последствий для здоровья в сутки допустимо выпивать до четырех чашек

В сентябре врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022