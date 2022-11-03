Врач назвала допустимое для гипертоников количество чашек кофе

Кофе можно пить как гипотоникам, так и гипертоникам, но в умеренных количествах. Об этом 2 ноября заявила заведующая поликлиникой калининградской горбольницы № 4, терапевт Ксения Каневская.

«Две, может, три чашки в день не навредят», — указала она в разговоре с «Клопс».

Вместе с тем она отметила, что многие пьют кофе со сливками и сиропами.

«Дополнительные жиры и сахара оказывают негативное влияние на организм», — отметила Каневская.

Врач добавила, что напиток опасен для людей с заболеваниями ЖКТ. В частности, у пациентов с хроническим панкреатитом может начаться обострение после чашки кофе.

В октябре диетолог Елена Соломатина также назвала допустимую ежедневно дозу кофе. По ее мнению, без последствий для здоровья в сутки допустимо выпивать до четырех чашек

В сентябре врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что кофе может помочь облегчить симптомы болезни у онкобольных.