Видеокамеры для контроля дорог закупят в Карелии на 8 млн рублей
Власти Карелии выделили из республиканского бюджета 8,4 млн рублей на покупку четырех передвижных автоматизированных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на трассах. Каждый комплекс обойдется казне в 2,1 млн рублей.
В техзадании закупки указано, что комплексы необходимы в целях «модернизации и развития» в Карелии подобной системы, а также для «повышения оперативности и эффективности реагирования при поиске транспорта», представляющего интерес для соответствующих служб.
Камеры будут собирать данные о транспорте непрерывно, смогут автоматически фиксировать нарушения ПДД и передавать информацию в компетентные органы. Среди ключевых особенностей системы — контроль превышения скорости и выезда на встречную полосу. Где будут установлены комплексы, не сообщается, пишет ИА «Карелinform».
Ранее, 27 октября, сообщалось, что в Московской области за неделю автомобили с автоматической фиксацией нарушений, оснащенные нейросетью, зарегистрировали более 1 тыс. нарушений в 10 округах.