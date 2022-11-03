Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Журналист Андрей Караулов рассказал о том, что в его доме, расположенном в Наро-Фоминске, проводится обыск представителями правоохранительных органов по делу о клевете. Об этом он сообщил 3 ноября в своем Telegram-канале.
По словам Караулова, заявление на него было написано генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезов.
Он также в беседе с «Известиями» добавил, что обыски закончились днем. Отмечается, что он, предположительно, находится в статусе свидетеля.
В настоящее время официальных подтверждений о проведении обысков у Караулова не поступало.