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Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Alexander Farnsworth
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Миграционному управлению Швеции поручено подготовиться к введению значительно более низкой квоты на прием беженцев в королевство. Об этом сообщили в четверг, 3 ноября, в правительственной канцелярии.

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Если в настоящий момент страна принимает 5 тыс. человек, то теперь власти решили в ближайшее время сократить это количество до 900 беженцев по квоте в год.

«Важно, чтобы власти приняли все необходимые меры, чтобы прием беженцев по квоте на более низком уровне был подготовлен уже сейчас», — заявила журналистам министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.

Ранее, 29 октября, стало известно, что активисты украинских общественных организаций в Швеции заявили о необходимости увеличить размер финансовой помощи украинским беженцам, так как он, по их мнению, слишком низкий, учитывая растущие цены. Украинские переселенцы в Швеции, по данным авторов обращения, получают 71 крону (400 рублей) в сутки. Для тех, кто получает бесплатное питание, выделяется 19 крон (107 рублей) посуточно.

Также газета Irish Times 28 октября сообщила, что 56% ирландцев выступают за остановку приема украинских беженцев. Несмотря на то что Украина по-прежнему пользуется общественной поддержкой в условиях энергокризиса, избиратели обеспокоены количеством прибывающих беженцев, отметили социологи.

Власти Польши 25 октября заявили, что собираются ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля.

2 ноября генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии зарегистрировано более 1 млн беженцев с Украины, что является большим вызовом для страны, ее коммун, городов и общин. Шольц отметил, что власти ФРГ в этом году выделят дополнительно €1,5 млрд для поддержки переселенцев.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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