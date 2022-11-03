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Microsoft окажет техподдержку Украине еще на $100 млн

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alto Press/Alexander Pohl
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Американская компания Microsoft до конца 2023 года предоставит Украине бесплатную техподдержку своих продуктов, оцениваемую примерно в $100 млн. Об этом 3 ноября заявил президент компании Бред Смит в Лиссабоне на совместной пресс-конференции с вице-премьером Украины Михаилом Федоровым.

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«Сегодня мы объявляем, что Microsoft продлит бесплатную технологическую поддержку для Украины в течение 2023 календарного года», — приводятся его слова на сайте компании.

По словам Смита, дальнейшая цифровая защита Украины зависит от альянса государств, компаний и некоммерческих организаций.

«Размещая цифровую инфраструктуру в общедоступном облаке, Microsoft и другие компании поддерживают критически важные украинские службы через центры обработки данных по всей Европе. Как подчеркивается в июньском отчете Microsoft, это сыграло решающую роль в защите устойчивости и безопасности украинских данных и цифровых сервисов даже перед лицом российских крылатых ракет и других кинетических атак на центр обработки данных правительства Украины и другие физические активы», — подчеркнул он.

Благодаря сегодняшнему обязательству общая поддержка Microsoft для Украины превысит $400 млн с февраля.

В июле в МИД России заявили, что Microsoft исполняет заказ Пентагона и американских спецслужб по лишению Украины цифрового суверенитета. По данным ведомства, компания взяла под полный контроль всю информационную инфраструктуру Украины и лишила ее какого-либо цифрового суверенитета.

В конце февраля США ввели санкции на поставку РФ американских технологий. Microsoft официально приостановила деятельность в России 4 марта, с тех пор скачать крупные обновления для Windows 10, а теперь и для 11-й версии на территории страны нельзя.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре вооруженных сил соседней страны.

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