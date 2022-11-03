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Посольство РФ в Польше заявит протест из-за изъятия базы отдыха под Варшавой

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Фото: Global Look Press/Christian Charisius
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Посольство России заявит протест МИД Польши из-за незаконного изъятия базы отдыха под Варшавой. Об этом заявили в дипмиссии в четверг, 3 ноября.

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«Посольство заявит МИД Польши протест по поводу противоправных действий польских властей и государственного лесничества в отношении базы отдыха посольства», — говорится в сообщении.

Накануне заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка сообщил, что власти страны изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой, передает RT. Он заявил, что база перешла в собственность государственного лесного хозяйства. По его словам, в середине апреля этого года лесная инспекция расторгла контракт с посольством в связи с неуплатой аренды.

В свою очередь посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российское посольство будет разбираться с ситуацией вокруг изъятия базы отдыха польскими властями, сообщается на сайте aif.ru.

Он отметил, что база отдыха законсервирована и с начала этого года не используется. По его словам, никого из сотрудников посольства на территории базы отдыха в настоящее время нет.

Еще в начале июня посол РФ в Польше отметил самый низкий уровень отношений Варшавы и Москвы за всю историю. До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы страны поддержать конфискацию российской собственности.

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