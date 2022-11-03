Немецкая Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России

Немецкий энергоконцерн Uniper с конца августа 2022 года полностью перестал получать газ из России. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 3 ноября.

В Uniper заявили, что с 14 июня 2022 года «Газпром» сократил поставки газа. По мнению энергоконцерна, российская компания нарушила контрактные обязательства.

«После периода перебоев различной степени в поставках поставки российского газа в Uniper были полностью прекращены «Газпромом» с конца августа 2022 года», — отмечается в документе.

Uniper прогнозирует, что и в дальнейшем российская сторона не будет поставлять газ.

В июле «Газпром» уведомил Uniper о форс-мажоре на поставки газа. Поставщик топлива сократил тогда транзит из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens на трубопроводе «Северный поток».

В сентябре сообщалось, что Uniper готовит иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма. По словам источников, знакомых с ситуацией, концерн хочет компенсировать убытки от сокращения поставок газа со стороны российской компании. Сумма ущерба была оценена в миллиарды евро.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о текущей ситуации на немецком энергорынке, заявил в октябре, что страна избавилась от энергетической зависимости от России.