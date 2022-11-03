Предпоследняя капля

Американский лидер Джо Байден, который уже неоднократно сваливал вину за энергетический кризис как на Россию, так и на скупых нефтяников в целом, в очередной раз подверг критике последних за то, что они, получая сверхдоходы, решают собственные вопросы с акционерами и инвесторами. Он предупредил нефтяные компании о последствиях их отказа снизить цены на топливо для потребителей. В частности, Байден пригрозил обложить нефтяные компании дополнительным налогом на сверхприбыли.

Пригрозил и стал ждать реакции. Однако, к великому сожалению американского президента, желаемого он вряд ли дождется. Более того, вероятно, результат неприятно удивит Байдена, если он решится на объявленные меры. Что, собственно, для него не впервой.

В борьбе с высокими ценами на энергоносители Белый дом уже высвобождал нефть из стратегических резервов, но мировые цены так и не снизились. Джозеф пытался договорится с наследным принцем Саудовской Аравии об увеличении добычи, но не вышло. Более того, он был неприятно удивлен, когда узнал о решении ОПЕК+ снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Даже введение пресловутого потолка цен на российскую нефть пока никак сформируется в итоговом ценовом пределе.

Байдену нужно что-то делать, ведь вопрос цен на топливо для него и для Демократической партии стал очень чувствительным в канун промежуточных выборов в конгресс 8 ноября. Сегодня средняя цена на галлон (около 3,8 л) бензина в США составляет $3,78, а на момент вступления в должность Джо Байдена бензин стоил $2,38 за галлон. В этом, конечно же, по мнению заокеанских чиновников, в первую очередь виновата Россия, ну а во вторую — жадные нефтяники. С первой в Белом доме борются не покладая рук круглосуточно, вторым же перманентно грозят пальцем.

На днях Байден начал сокрушаться, что шесть крупнейших нефтяных компаний получили в этом году около $100 млрд доходов менее чем за 200 дней. Он назвал размер этих прибылей возмутительным. По его мнению, корпорации деньги заработали несправедливо, окупив свои инвестиции и инновации, а получили рекордные прибыли из-за мирового энергетического кризиса.

Цены на топливо администрация США пытается усмирить еще с 2021 года, в 2022-м их рост просто ускорился. Справедливости ради стоит напомнить, что во время пандемии США потеряли около 5% от общего объема своей переработки, так как одни заводы попросту закрывались, а другие стали переводить на производство биотоплива, столь любимого Джо Байденом.

Он в принципе еще в разгар своей предвыборной кампании так радел за зеленую повестку, что грозился за четыре года своего правления вложить $2 трлн в перевод национальной энергетики на экологически чистые источники и полностью перевести США на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2035 году. Уже тогда он говорил о том, что хочет усовершенствовать систему снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай.

Да, импорт нефти и нефтепродуктов из России он не то чтобы ограничил, а прекратил вовсе. Но хотелось бы, конечно, знать, сколько из $2 трлн Байден вложил в ВИЭ с января 2021 года и насколько они его сегодня спасают. А между тем президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» напомнил об этих системных ошибках администрации США. По его словам, к сложившейся ситуации привело многолетнее недофинансирование и препятствование инвестициям в традиционную энергетику без подготовки базы для перехода на зеленую.

Нефтегазовые компании в США столкнулись с нежеланием банков предоставлять кредиты, сложностями с получением новых участков земли и строительством систем транспортировки.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме 27 октября также остановился на проблемах мирового нефтегазового сектора, в том числе и в США. Он в очередной раз связал причины нынешнего энергетического кризиса с хроническим недоинвестивованием в углеводороды, которое стало результатом безответственной политики ускоренного зеленого перехода.

По словам Сечина, сейчас Белый дом требует от добывающих компаний дополнительных поставок, но его политические приоритеты направлены на устранение потребности в них в течение пяти лет, тогда как в нефтегазовой отрасли инвестиции зачастую рассчитаны на 20 и более лет. При этом только для поддержания сегодняшнего уровня добычи необходимо порядка $17 трлн до 2040 года, по оценке всё того же главы «Роснефти».

Конечно, на ситуацию оказывают серьезное влияние последствия антироссийских санкций, в результате которых сейчас происходит масштабная перестройка логистических потоков. Зайдя на новые рынки, где до недавнего времени лидировала Россия, закредитованные американские нефтегазовые компании не всегда готовы выполнить свои обещания по поставкам энергоресурсов.

Добытчики сланцевого газа и сланцевой нефти из США предупредили, что не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой. Мощности по извлечению этих ресурсов в США уже находятся на пределе. «Не похоже, чтобы США могли накачать больше... Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — отмечал глава группы прямых инвестиций Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

Вдобавок к этому Байден хочет лишить прибыли компании, которые на сегодняшний момент считаются крупнейшими производителями нефти в мире. К слову, в прошлом году в США было добыто 711 млн т, а в России — 524 млн т. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в 2023 году мировой спрос составит 101,3 млн баррелей в сутки — при добыче в 100,6 млн баррелей. А к 2025 году МЭА прогнозировало в свое время и вовсе спрос на уровне 106,6 млн баррелей. Каким образом этого добиться, если нефтяников лишают возможности инвестировать и насильно заставляют снижать цены в тот момент, когда стоимость ввода новых мощностей неумолимо растет? Хотя стоит ли этому удивляться, ведь американская администрация, кроме прочего, пытается влезть и в привычный уклад рыночных механизмов, придумывая ценовые потолки.

Есть ли в Белом доме понимание перспектив и видение итога всех этих действий? Вспомнит ли Европа холодными зимними вечерами будущей зимой, насколько стабильны и дешевы были поставки нефти и газа из России? Сегодня крупнейшие производители нефти и газа вынуждены бить в набат, заявляя, что действия американской администрации попросту могут разрушить рынок углеводородов и это приведет к катастрофическим последствиям. Отсутствие должного объема инвестиций и потолки цен не только не помогут остаться у власти Джо Байдену, а лишь увеличат разрыв между спросом и предложением со всеми вытекающими — ростом цен, остановкой производств и общемировой рецессией.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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