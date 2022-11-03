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Стало известно, какие пикапы дешевеют в России медленнее всего

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Фото: TASS/Zuma
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В России определили модели коммерческих пикапов, которые стали лидерами по остаточной стоимости через пять лет эксплуатации. Об этом 3 ноября сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

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Среди пяти популярных в России моделей коммерческих пикапов после пяти лет эксплуатации медленнее всего дешевел американский Ram 1500. Он сохранил 68,6% своей первоначальной цены.

Затем самыми выгодными моделями в плане остаточной цены стали Volkswagen Amarok (67,9%), Toyota Hilux (67,4%) и Mitsubishi L200 (66,5%). У отечественной модели УАЗ «Пикап» остаточная стоимость зафиксирована на уровне 49%.

После10 лет эксплуатации наилучшие показатели по сохранению стоимости продемонстрировал коммерческий автомобиль Toyota Hilux. Пикап японской марки сохранил 41,3% своей первоначальной цены. После него идет Ram 1500, его показатель почти идентичен «японцу» — 41%. Немецкий пикап Volkswagen Amarok показал 40,7% первоначальной стоимости. У Mitsubishi L200 после 10 лет эксплуатации осталось 35,3% цены, а самые скромные 28,2% остаточной стоимости у модели УАЗ «Пикап». Все автомобили оснащены двигателями внутреннего сгорания.

21 октября компания General Motors показала пикап Sierra EV Denali на электротяге, мощность электромоторов которого составляет 754 л.с. Благодаря инновационным батареям Sierra EV Denali может проезжать до 644 км на одной зарядке. При использовании зарядного устройства на 350 кВт пополнить батарею на 160 км пробега можно всего за 10 минут. GMC Sierra EV Denali появится на рынке США в начале 2023 года.

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