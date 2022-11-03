Британский наемник Шариф Амин, участвующий в боевых действиях на стороне Киева, заявил о желании вернуться домой и забыть о помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщило 2 ноября издание Exxpress.

Как написал обозреватель Рихард Шмитт, Амин принимал участие еще в войне в Афганистане, когда служил в британском батальоне The Rifles. Сейчас он находится в украинском госпитале, получив серьезные ранения при артобстреле российских войск.

«Рэмбо, как называли наемника товарищи, сыт по горло участием в конфликте, как и многие другие добровольцы», — отметил журналист.

Украинские врачи, чьи разговоры в палате слышал наемник, заявляли, что он не должен был выжить, однако их прогнозы не сбылись. Как заявил Шмитт, сейчас британец хочет вернуться на родину, забрав вместе с собой свою украинскую подругу Елену.

1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние две недели в зоне специальной военной операции (СВО) было уничтожено около 200 иностранных наемников.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 17 октября сообщил, что при попытке прорыва к Сватову и Кременной было уничтожено множество иностранных наемников ВСУ.

31 октября замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что власти региона укрепляют оборону Херсона, чтобы «дать по зубам» ВСУ и иностранным наемникам. К обороне город готовят подразделения территориальной обороны Херсона, специалисты устанавливают инженерные заграждения, указал чиновник.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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