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Эксперты назвали возможную причину ДТП с грузовиком и такси в Москве

В «Грузавтотрансе» назвали возможную причину смертельного ДТП с грузовиком и такси в Москве
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Возможной причиной ДТП с участием грузовика и такси в Москве, в котором погибли два человека, мог стать перегруз. Об этом 3 ноября заявили «Известиям» в ассоциации «Грузавтотранс».

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По мнению экспертов, грузовик-самосвал, который въехал в такси, не смог затормозить по причине перегруза.

Как рассказал глава ассоциации Владимир Матягин, самосвал был гружен щебнем.

«При перегрузке машины ее тормозной путь больше», — пояснил он.

По мнению Матягина, в российской столице наблюдается очень существенная проблема с перегрузами, но профилактикой никто не занимается.

«На это закрывают глаза и зарабатывают деньги», — заключил Матягин.

1 ноября в центре Москвы грузовик врезался в такси и смял его об автобус. Жертвами ДТП стали два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка, которые скончались на месте от полученных травм.

Водитель грузовика скрылся с места аварии. Позднее 27-летнего гражданина Белоруссии, который управлял большегрузом в то утро, задержала полиция.

В распоряжении «Известий» оказались кадры задержания водителя грузовика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения».

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