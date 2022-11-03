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В Совфеде наградили детей из 50 регионов РФ за героические поступки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Совете Федерации 3 ноября прошла торжественная церемония награждения 50 детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

О том, как они совершали свои героические поступки, дети рассказали «Известиям».

Арслан, спасший из огня пожилую пару, рассказал, что в тот момент не думал, что его собственная жизнь в опасности. Он понимал, что нужно быстрее вытащить людей из горящего дома. Сейчас он вспоминает, что решения принимал моментально, но все сделал так, как учили.

«На классных часах у нас были уроки, то есть как действовать в таких ситуациях. И я извлек из этого урок, что надо сначала позвонить в МЧС, потом только действовать», — поделился мальчик.

За совершенный подвиг Арслану вручили медаль МЧС. Теперь же Арслан в числе детей, чьи подвиги отметили на самом высоком уровне. В их числе — 16-летний Артур из Угледара. В марте его дом попал под обстрел, но подросток не растерялся.

«Я взял сестру, собаку, собрал все вещи, которые мог уместить на себе, и побежал в соседний дом к бабушке, чтобы укрыться», — рассказал Артур.

«Прибежал без шапки, я его ругаю, а он мне: «Пап, я людей спас»
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После этого подросток три месяца провел под обстрелами в подвале. Каждый день Артур, рискуя жизнью, выбирался на улицу, чтобы приготовить еду на костре и помочь пожилым соседям.

«Много таких ребят сейчас на Донбассе, я думаю, и не только на Донбассе. И в Луганске, Запорожской и Херсонской областях. Я думаю, много таких детей, которые действительно столкнулись с таким непростым временем, когда им приходится проявлять себя наравне со взрослыми», — отметил отец мальчика Максим.

Другому герою из Донбаса — Элнуру Кунову — всего 9 лет. В апреле он придумал и вместе с папой организовал свой гуманитарный конвой. На машине они каждый день развозят в бочке воду по всему Кировскому району Донецка.

«Увидел раньше, что бабушки с пустыми баклажками шли, и мне стало грустно. А сейчас на душе хорошо», — уточнил ребенок.

После награждения в Москве Элнур вернется в родной Донецк, чтобы продолжить помогать людям.

В Совете Федерации отметили, что чествование детей и подростков традиционно проводится в преддверии Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

В церемонии приняли участие председатель СФ Валентина Матвиенко, первый заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, сенаторы РФ, Герои России.

30 октября стало известно, что несколько сотен российских связистов наградили за мужество и героизм, которые они проявили, выполняя свои боевые задачи с начала проведения спецоперации по защите населения Донбасса.

22 октября звезду Героя России вручили старшему лейтенанту из Табасаранского района Дагестана Руслану Курбанову, отличившемуся в ходе СВО. Танк старшего лейтенанта был атакован из переносного ПТРК, в результате чего российский офицер получил ранение, но из боя не вышел.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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