Жителей ЯНАО предупредили об ухудшении погодных условий

Сотрудники МЧС предупредили жителей Ямало-Ненецкого автономного округа об ухудшении погодных условий. Опасные явления ожидаются 3 и 4 ноября.

Согласно прогнозам, в ближайшее время в регионе ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». При этом осадки в ЯНАО не ожидаются, синоптики прогнозируют переменную облачность.

Спасатели просят жителей региона соблюдать осторожность во время гололеда.

Ранее предупреждение о гололедице распространили спасатели в Свердловской области. В регионе выпадет мокрый снег, в связи с чем ожидаются затруднения в работе транспорта и вероятны повреждения линий связи.