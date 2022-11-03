Напавший на мужа Пелоси мужчина оказался нелегалом

Давид Депап, совершивший нападение на Пола Пелоси, находился в США нелегально. Об этом 3 ноября сообщила The Washington Post.

Изданию это подтвердили в министерстве внутренней безопасности. 42-летний Депап является гражданином Канады и может быть депортирован на родину в связи с нападением на мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

28 октября Депап вломился в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Злоумышленник нанес 82-летнему мужчине несколько ударов молотком. Его удалось задержать. ФБР начало расследование по факту инцидента.

Пелоси получил трещину черепа и травмы рук. Он перенес операцию в одной из больниц Сан-Франциско.

Нэнси Пелоси в момент нападения была в Вашингтоне. Узнав о случившемся, она вылетела в Калифорнию. Президент США Джо Байден созвонился с ней и выразил свою поддержку.

29 октября стало известно, что состояние Пелоси улучшается, после того как он перенес операцию. Спикер выразила благодарность сотрудникам полиции и служб быстрого реагирования, которые приехали на вызов в связи с нападением на ее супруга. Также она поблагодарила врачей, оказавших помощь ее мужу.

Позднее, 31 октября, Нэнси Пелоси вновь подтвердила, что ее муж идет на поправку, но сообщила, что процесс восстановления будет долгим.