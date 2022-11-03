Полковник из США допустил поражение НАТО в конфликте с РФ

Несколько факторов могут стать причиной поражения НАТО в возможном конфликте с Россией. Об этом в статье для портала The American Conservative заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, Белый дом рассматривает вариант использования многонациональных сил НАТО на Украине против России, единогласного решения пока нет. Коалиция может состоять в основном из польских и румынских сил, в основе которых будет армия США.

В публикации полковник отметил, что у коалиции отсутствует четкая цель вступления в конфликт. Кроме того, при пересечении границы коалиционные войска сразу станут целью для российской армии, отметил он.

«В-третьих, создает ли Вашингтон «коалицию желающих» по политическим причинам или потому, что он ожидает дорогих обязательств и нуждается в региональных союзниках, чтобы разделить это бремя?» — задался он вопросом.

Макгрегор подчеркнул, что коалиция должна быть уверена, что сможет защитить от российских сил транспортные системы Европы, а также военно-воздушные и военно-морские базы от российских воздушных и ракетных атак. Однако это сложно будет сделать, так как Москва располагает всеми военными силами и в Европе у нее есть союзники.

Кроме того, в командовании объединенными войсками могут начаться разногласия по ведению военных действий, добавил полковник.

В итоге американская коалиция может понести тяжелые потери, что станет свидетельством поражения Вашингтона.

«Насколько быстро США и их союзники смогут восполнить свои потери? Не вызовут ли серьезные потери США призрак ядерного ответа США? Когда поддержка Украины ставит под угрозу безопасность и выживание НАТО?» — выразил Макгрегор свои озабоченности.

Цену эскалации конфликта на Украине для американцев и европейцев не следует недооценивать, предупредил полковник.

25 октября Макгрегор заявил, что идея бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса отправить солдат западных стран на Украину показывает, что Россия побеждает в конфликте. Ни одна крупная западная держава не желает открыто принимать участие в украинском конфликте, отметил он.

Днем ранее полковник подчеркнул, что власти США не задумываются о последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в конфликт. Профессионализм среди высшего военного руководства Вашингтона сейчас находится на низком уровне, добавил эксперт.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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