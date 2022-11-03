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Полковник из США допустил поражение НАТО в конфликте с РФ

Американский полковник Макгрегор: НАТО не сможет победить российскую армию
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Фото: Global Look Press/Miroslav Chaloupka
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Несколько факторов могут стать причиной поражения НАТО в возможном конфликте с Россией. Об этом в статье для портала The American Conservative заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

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По его мнению, Белый дом рассматривает вариант использования многонациональных сил НАТО на Украине против России, единогласного решения пока нет. Коалиция может состоять в основном из польских и румынских сил, в основе которых будет армия США.

В публикации полковник отметил, что у коалиции отсутствует четкая цель вступления в конфликт. Кроме того, при пересечении границы коалиционные войска сразу станут целью для российской армии, отметил он.

«В-третьих, создает ли Вашингтон «коалицию желающих» по политическим причинам или потому, что он ожидает дорогих обязательств и нуждается в региональных союзниках, чтобы разделить это бремя?» — задался он вопросом.

Макгрегор подчеркнул, что коалиция должна быть уверена, что сможет защитить от российских сил транспортные системы Европы, а также военно-воздушные и военно-морские базы от российских воздушных и ракетных атак. Однако это сложно будет сделать, так как Москва располагает всеми военными силами и в Европе у нее есть союзники.

Кроме того, в командовании объединенными войсками могут начаться разногласия по ведению военных действий, добавил полковник.

В итоге американская коалиция может понести тяжелые потери, что станет свидетельством поражения Вашингтона.

«Насколько быстро США и их союзники смогут восполнить свои потери? Не вызовут ли серьезные потери США призрак ядерного ответа США? Когда поддержка Украины ставит под угрозу безопасность и выживание НАТО?» — выразил Макгрегор свои озабоченности.

Цену эскалации конфликта на Украине для американцев и европейцев не следует недооценивать, предупредил полковник.

25 октября Макгрегор заявил, что идея бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса отправить солдат западных стран на Украину показывает, что Россия побеждает в конфликте. Ни одна крупная западная держава не желает открыто принимать участие в украинском конфликте, отметил он.

Днем ранее полковник подчеркнул, что власти США не задумываются о последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в конфликт. Профессионализм среди высшего военного руководства Вашингтона сейчас находится на низком уровне, добавил эксперт.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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