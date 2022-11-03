Карантин установили в Удмуртии из-за жука-короеда

В Алнашском районе Удмуртии установили карантинные фитосанитарные зоны из-за распространения одного из видов жука-короеда. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, уссурийский полиграф распространился на площади 719,75 га. Очаги распространения насекомого находятся в лесном фонде Алнашского района и были выявлены в ходе исследования территорий.

Во время карантина очаги будут локализованы, специалисты примут меры для предотвращения распространения насекомых.

Летом карантинный режим из-за уссурийского полиграфа был введен в Ижевске. Насекомых обнаружили на улице Барышникова, ограничения действовали на площади почти 13 га.